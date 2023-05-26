إقبال كبير على معرض كتاب الدقى للأطفال فى ثانى أيامه (صور)

شهد معرض كتاب الدقي للأطفال إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في ثاني أيامه، منذ الساعات الأولى من افتتاحه، اليوم الجمعة، والمقام في ڤيلا ٢٨ شارع جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، حيث توافد العديد من أولياء الأمور ومعهم أطفالهم على معرض كتاب الدقي بهدف التنزه والترفيه عن أطفالهم بجانب تعريفهم على مختلف الثقافات، بما يتناسب مع أعمارهم.

يضم معرض كتاب الدقي للأطفال مجموعة كبيرة ومتنوعة من كتيبات الأطفال بمختلف أنواعها، وذلك بعد أن انطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال أمس الخميس الموافق 25 مايو ويستمر حتى 3 يونيو المقبل، كما يضم المعرض أكثر من 150 ألف كتاب متنوع للأطفال، وهو ما يجعله أكبر معرض كتب للأطفال.

يحتوي معرض كتاب الدقي على مجموعة متنوعة ومميزة من كتب الأطفال والتي من ضمنها كتب تلوين، موسوعات علمية مبسطة، قصص، كتب ألغاز وتنمية مهارات وأنشطة، كتب تفاعلية، ألعاب تنمية مهارات ومنتسوري، قصص ميكي وتان تان والمكتبة الخضراء، كتب دينية للأطفال، بالإضافة إلى وجود القسم التربوي يحتوي على أحدث كتب التربية الإيجابية.

وحرص القائمون على معرض كتاب الدقي للأطفال على دعم وتكوين طفل مثقف وتشجيعه على ذلك، من خلال تدشين مسابقة للأطفال وطرح بعض الأسئلة على الأطفال المتواجدين وتقديم هدايا قيمة لكل طفل يتمكن من الحل والفوز، بالإضافة إلى عمل ورش للأطفال بالتعاون مع عدد من دور نشر كتب الأطفال.

وحرص العديد من الأمهات على اصطحاب أطفالهم لمعرض كتاب الدقي من أجل تثقيفهم وترفيههم في نفس الوقت، خاصة أن المعرض يوفر كتيبات تناسب جميع أعمار الأطفال حتى سن ١٥ سنة، كما أنها تجذبهم بالهدايا والمسابقات وتنظيم عدد من الورش.

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