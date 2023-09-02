بتخفيضات 70%.. معرض كتاب الدقى يختتم فعالياته اليوم

يختتم معرض كتاب الدقي المخفض فعالياته اليوم، حيث انطلق يوم 24 أغسطس الماضي ويستمر حتى اليوم السبت 2 سبتمبر، وهو مقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، ودخول معرض كتاب الدقي المخفض بالمجان.

معرض كتاب الدقى المخفض

وعلى مدار أيام معرض كتاب الدقي، شهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين بمختلف الفئات، خاصةً أن المعرض قدَّم أكثر من نصف مليون نسخة تم جمعها في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كافة أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من ٢٥٪ وتصل لـ٥٠٪، ويضم كافة أنواع الكتيبات من إصدارات أهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، كما يضم كتيبات بمختلف لغات العالم، العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.

ختام فعاليات معرض كتاب الدقى

حرص القائمون على المعرض أن يكون الدخول مجانيًا، بخصومات تبدأ من 25% وتصل إلى 70%، وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث يضم المعرض قسمًا كاملاً للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال (كتب + ألعاب ووسائل تعليمية)، وركنًا للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش للأطفال.

وخصص المعرض أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

معرض الدقى للكتاب

وخصص معرض كتاب الدقي عددًا من الأقسام والأركان، ومن ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، وقسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، وركن للحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب توفير هدايا قيمة لكل القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

وحرص القائمون على معرض كتاب الدقي المخفض على التوسع في قسم الأطفال داخل المعرض، حيث وفروا كافة احتياجاتهم بمختلف الأعمار، بدءًا من عمر سنة واحدة وحتى سن المراهقة. وتم توفير قصص وحكايات، وكتب تعليمية وتنمية مهارات، وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات "ناشيونال جيوغرافيك"، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المونتيسوري، بالإضافة إلى ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونظَّم معرض كتاب الدقي المخفض عددًا من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري، بدءًا من الساعة ٥ مساءً حتى ٦ مساءً، على أن تكون جميع الورش المقدَّمة مجانًا.