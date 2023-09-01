فى يومه التاسع.. إقبال كبير على معرض كتاب الدقى

شهد معرض كتاب الدقي المخفض التابع لمكتبة ميكرفون، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اليوم التاسع من فعاليات المعرض، المقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابع لمحافظة الجيزة، وتستمر فعالياته من ٢٤ أغسطس الجاري حتى ٢ سبتمبر المقبل من العام الجاري، خاصة وأن اليوم الجمعة هو عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذي استغله المواطنين للتوافد على المعرض منذ ساعاته الأولى.

معرض كتاب الدقي

ويضم معرض كتاب الدقي المخفض كل أن أنواع الكتيبات من إصدارات أهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، ويضم مختارات بمختلف لغات العالم عربي وإنجليزي وفرنساوي وغيرها، ويقدم أكثر من نصف مليون نسخة تم جمعها في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كل أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من ٢٥٪ وتصل لـ٥٠٪.

وتبدأ فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض بأكثر من نصف مليون نسخة تم جمعها في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كل أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من ٢٥٪ وتصل لـ٥٠٪.

معرض كتاب الدقي المخفض

وخصص معرض كتاب الدقي عددا من الأقسام والأركان، والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، ركن الحرف والمشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكل القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

وحرص القائمون على معرض كتاب الدقي المخفض على التوسع في قسم الأطفال داخل المعرض، حيث إنه وفر كل احتياجاتهم بمختلف الأعمار بداية من عمر سنة واحدة حتى سن المراهقة، حيث تم توفير قصص وحكايات، كتب تعليمية وتنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المنتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونظم معرض كتاب الدقي المخفض عددا من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ٣ أيام في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري بداية من الساعة ٥ لـ ٦ مساءً، على أن يكون كل الورش المقدمة بالمجان.

تخفيضات معرض كتاب الدقي

حرص القائمين على المعرض أن يكون الدخول مجاناً، بخصومات تبدأ من ٢٥٪؜ و تصل إلى ٧٠٪،؜ وذلك على كل الكتب دون استثناء، حيث إنه يضم قسما كاملا للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال "كتب + ألعاب ووسائل تعليمية"، وركن للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية بجانب تنظيم ورش الأطفال.

وخصص المعرض أماكن الترفيه وتناول المشروبات الساخنة وتوفير أماكن استراحات وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.