بخصومات تصل لـ70%.. معرض كتاب الدقى يجذب المواطنين لليوم الرابع على التوالى

جذب معرض كتاب الدقي المخفض، العديد من المواطنين لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق فعالياته خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة أن المعرض يقدم العديد من التخفيضات على كافة أنواع الكتيبات تراوحت ما بين 25 و 50 و 70% على مختلف أنواع الكتيبات.

كتاب الدقي المخفض

وشهد معرض كتاب الدقي المخفض إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين اليوم الأحد وهو رابع أيام المعرض المقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابع لمحافظة الجيزة، خاصة أن دخول المعرض بالمجان، والذي تستمر فعالياته من ٢٤ أغسطس الجاري وحتى ٢ سبتمبر القادم من العام الجاري، والذي يقدم أكبر خصومات على مختلف الكتيبات في مختلف الفروع والمجالات.

وخلال فترة قصيرة منذ انطلاق فعاليات معرض كتاب الدقي تمكن من جذب الكثير من المواطنين كونه يضم أكثر من نصف مليون كتاب في مختلف المجالات والتي تناسب جميع الفئات والأعمار، مما يجعل المعرض قبلة لكثير من المواطنين، والذين تنوعوا ما بين كبار وصغار وشباب وبنات قاصدين شراء عدد من الكتب والاستفادة من التخفيضات الموجودة في المعرض.

معرض كتاب الدقي

يضم معرض كتاب الدقي المخفض كافة أن أنواع الكتيبات من إصدارات أهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، ويضم كتيبات بمختلف لغات العالم عربي وانجليزي وفرنساوي وغيرها، ويشمل عددا من الأقسام والأركان والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، ركن الحرف والمشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

تخفيضات معرض كتاب الدقي

كما وفر المعرض قصصا وحكايات، كتب تعليمية وتنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المنتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجانب عدد من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ٣ أيام في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري بداية من الساعة ٥ لـ ٦ مساءً، على أن تكون كافة الورش المقدمة بالمجان.

وخصص المعرض أماكن الترفيه وتناول المشروبات الساخنة وتوفير أماكن استراحات وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي