فى يومه الثالث.. إقبال كبير على معرض كتاب الدقى المخفض

شهد معرض كتاب الدقي المخفض، المقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان، متفرع من شارع الدقي، التابعة لمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، في ثالث أيام معرض كتاب الدقي المخفض، والذي تستمر فعالياته من ٢٤ أغسطس الجاري وحتى ٢ سبتمبر القادم من العام الجاري.

وجذبت التخفيضات الموجودة على الكتب العديد من المواطنين بمختلف الفئات والأعمار، خاصة أن التخفيضات تبدأ من ٢٥٪ وصولا لـ٧٥٪ على جميع الكتب وليس أنواعا محددة، كما أن دخول معرض كتاب الدقي المخفض مجانا، وهو ما جذب مزيدا من المواطنين.

معرض كتاب الدقى المخفض

وتقام فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض بعرض إصدارات أهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، ويضم كتيبات بمختلف لغات العالم، العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها، حيث يحتوي على أكثر من نصف مليون نسخة تم جمعها في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض.



وخصص معرض كتاب الدقي عددا من الأقسام والأركان، والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، وقسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، وركن الحرف والمشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

معرض كتاب الدقى

وحرص القائمون على معرض كتاب الدقي المخفض على التوسع في قسم الأطفال داخل المعرض، حيث إنه وفر كافة احتياجاتهم بمختلف الأعمار، بداية من عمر سنة واحدة وحتى سن المراهقة، حيث تم توفير قصص وحكايات، وكتب تعليمية وتنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المونتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونظم معرض كتاب الدقي المخفض عددا من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ٣ أيام، في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري، بداية من الساعة ٥ لـ٦ مساءً، على أن تكون كافة الورش المقدمة بالمجان.

تخفيضات معرض كتاب الدقى

حرص القائمون على المعرض أن يكون الدخول مجاناً، بخصومات تبدأ من ٢٥٪؜ و تصل إلى ٧٠٪؜، وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث إنه يضم قسما كاملا للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال (كتب + ألعاب ووسائل تعليمية)، وركن للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش الأطفال.

وخصص المعرض أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن استراحات وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

معرض كتاب الدقي المخفض

معرض كتاب الدقي المخفض

معرض كتاب الدقي المخفض

معرض كتاب الدقي المخفض

معرض كتاب الدقي المخفض