ورش الحكي والتلوين تجذب أطفال معرض كتاب الدقي المخفض (صور)

جذبت ورش الحكي والتلوين بمعرض كتاب الدقي المخفض العديد من أطفال المعرض في ثاني أيامه منذ الصباح الباكر من اليوم الجمعة خاصة وانه عطله رسمية حر ص فيها العديد من أولياء الأمور على اصطحاب ابنائهم للاستفادة بورش الحكي والتلوين بمعرض كتاب الدقي المخفض المقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

معرض كتاب الدقي

وتقول الطفلة ريناد محمد، إحدى الأطفال الوافدين على معرض كتاب الدقي، إنها جاءت بصبحة والدتها، ومنذ وصولها للمعرض وهي مقيمة بورش الحكي والتلوين، وحريصة على تعليم كل ما هو جديد من قبل القائمين على الورش، لافتا إلى أنها حريصة على اصطحاب والديها خلال الورش المقبلة.

ومن جانبها أوضحت سارة عماد، صاحبة الـ12 عاما وإحدى رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أن المعرض وفر ركن خاصة بالأطفال يحتوي على كافة متطلبات الطفل من كتيبات وألعاب وورش حكي وتلوين ومناسب لكافة الأعمار بداية من 5 سنوات ويمكن لكبار السن حضور تلك الورش مع ابنائهم.

أضافت نورين أحمد، صاحبة الـ10 سنوات وإحدى رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أنها سعيدة بقضاء عطلتها داخل المعرض وسط العديد من الأطفال والاستمتاع بالأجواء بجانب وجود ورش ترفيهية ومسلية للأطفال تنوعت بين الحكي والتلوين والتي ساعدت في اكتساب الأطفال لمهارات عديدة ومتنوعة.

معرض كتاب للأطفال

وانطلق صباح أمس الخميس أول أيام معرض كتاب الدقي المخفض التابع لمكتبة ميكروفون، والذي تستمر فعالياته من ٢٤ أغسطس الجاري وحتى ٢ سبتمبر القادم من العام الجاري، والذي يقدم أكبر خصومات على مختلف الكتيبات في مختلف الفروع والمجالات، و يقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، ودخوله بالمجان.

وتبدأ فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض بأكثر من نصف مليون نسخة تم جمعهم في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كافة أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من ٢٥٪ وتصل لـ٥٠٪.

وخصص معرض كتاب الدقي عدد من الأقسام والأركان والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنية، ركن الحرف و المشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

معرض كتاب الدقي المخفض

معرض كتاب الدقي المخفض

معرض كتاب الدقي المخفض