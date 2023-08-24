إقبال على معرض كتاب الدقي المخفض في يومه الأول.. ورواده: "منصتنا الثقافية"

انطلق صباح اليوم الخميس أول أيام معرض كتاب الدقي المخفض التابع لمكتبة ميكروفون، والذي تستمر فعالياته من 24 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر القادم من العام الجاري، والذي يقدم أكبر خصومات على مختلف الكتيبات في مختلف الفروع والمجالات، والذي يقام في ڤيلا 28 جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، ودخوله بالمجان.

وشهد معرض كتاب الدقي المخفض إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من يومه الأولى من مختلف الفئات شباب وكبار في السن، قاصدين التنزه واستغلال كافة وسايل التثقيف والترفيه التي يوفرها المعرض على مدار فعالياته، وقد أشاد العديد من رواد معرض كتاب الدقي المخفض بفعالياته في يومه الأول، ورصدت "الدستور" آراء عدد من رواد المعرض والتي جاءت على النحو التالي.

تقول تمارا أحمد، صاحبة الـ17 عامًا، إنه تحرص في كل دورة من دورات معرض كتاب الدقي المخفض على زيارته برفقة أصدقائها، ويعتبر تلك التوقيت هو توقيت مثالي بالنسبة لها خاصة وأنها في إجازة الصيف وقبل فترة قليلة من انطلاق العام الدراسي، لافتا إلى أن معرض كتاب الدقي المخفض فرصة كبيرة للتثقيف لمختلف الفئات والاعمار، فهي يحتوى على كم كبير من الكتيبات في مختلف المجالات والتخصصات.

من جانبها أوضحت ساميه عماد، صاحبة الـ35 عامًا، وإحدى رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أنها سعيدة بفعاليات المعرض خاصة وأنه مناسب للأسرة للأطفال والمراهقين وأولياء الأمور، فهناك ركن خاص بالأطفال وركن خاص بفئه المراهقين، أما أولياء الأمور فلديهم ما يحلو لهم من جلسات لتناول المشروبات وأماكن استراحه لحين انتهاء أبنائهم من التجول داخل المعرض.

أكد طارق حسين، البالغ من العمر 54 عامًا، وأحد رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أن أهم ما يميز المعرض هو التخفيضات الضخمة التي تم وضعها على الكتيبات بتخفيضات كبيرة وصلت لـ70% على مختلف الكتب في مختلف المجالات، وهو ما جعل المعرض قبلة ومنصة للمواطنين من مختلف الأجناس والأعمار، علاوة على توفير كافة التخصصات والمجالات الثقافية التي يمكن أن يحتاج إليها القارئ.

وتبدأ فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض بأكثر من نصف مليون نسخه تم جمعهم في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كافة أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من 25% وتصل لـ50%.

يضم معرض كتاب الدقي المخفض كافة أن أنواع الكتيبات من إصدارات أهم 120 دارًا للنشر في مصر والوطن العربي، ويضم كتيبات بمختلف لغات العالم عربي و انجليزي وفرنساوي وغيرها.

وخصص معرض كتاب الدقي عدد من الأقسام والأركان والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من 10 جنيهات، ركن الحرف والمشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

وحرص القائمين على معرض كتاب الدقي المخفض على التوسع في قسم الأطفال داخل المعرض حيث أنه وفر كافة احتياجاتهم بمختلف الأعمار بداية من عمر سنة واحدة وحتى سن المراهقه، حيث تم توفير قصص وحكايات، كتب تعليمية وتنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المنتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونظم معرض كتاب الدقي المخفض عدد من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار 3 أيام في الفترة من 24 حتى 26 أغسطس الجاري بداية من الساعة 5 لـ6 مساءً، على أن تكون كافة الورش المقدمة بالمجان.

وخصص المعرض أماكن الترفيه وتناول المشروبات الساخنة وتوفير أماكن استراحات وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

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