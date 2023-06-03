معرض كتاب الدقي للأطفال يختتم فعالياته اليوم.. ورواده: "نتمنى استمراره"

يختتم معرض كتاب الدقي للأطفال فعالياته اليوم السبت، والذي انطلق يوم الخميس الموافق 25 مايو الماضي وينتهي اليوم، المقام في ڤيلا 28 شارع جابر بن حيان المتفرع من شارع الدقي بمحافظة الجيزة، وهو أكبر معرض لكتب الأطفال كونه يضم كميات كبيرة من الكتب اكثر من 150 ألف كتاب متنوع.

وفي ختام فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، أشاد العديد من رواد المعرض وسط إقبال كبير منهم، حيث تقول رغدة حسين، إحدى رواد معرض كتاب الدقي، إن تلك النوعية من المعارض التي يتم تخصصيها للأطفال خاصة في أوقات الإجازات على مدار العام تعود بالنفع على الأهالي وابنائهم، لافتة إلى أنها تزيد من توعية الطفل الثقافية وتعمله كيفية الإستفادة من الوقت وتزيد لديه رغبة المعرفة والتعلم والتطلع للمزيد.

أضاف محمود مجدي، أحد رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، أن الوافدين على المعرض ليسوا من الصغار فقط، بل أن أولياء المور يحرصون أيضا على زيارة المعرض واقتناء عدد من الكتب والقصص لمعرفة أفكار الطفل وتعلم كيفية مناقشة أبنائنا وحدود المعرفة لديهم إلى أين، مشيرًا إلى أن وجود معرض كتاب للأطفال أمر في غاية الأهمية ونتمنى وجوده على مدار العام بشكل دوري خاصة في ظل تعلق الأطفال فيه ورغبتهم المستمرة في التواجد خلال فعاليات اليوم.

وأوضحت منال محمد، إحدى رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، أنه كانت حريصة على زيارة المعرض أكثر من مرة بصحبة أبنائها لاقتناء عدد من الكتب في مختلف المجالات لقضاء أوقات ممتعة للأطفال خلال أجازة الصيف، بجانب المشاركة في الورش والأنشطة المختلفة التي يقيمها المعرض تعطي إحساس البهجة لدى الأطفال، وهو ما يجعل معرض كتاب الدقي للأطفال قبلة لكثير من أولياء الأمور خاصة وأنه في موقع قريب ومميز.

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