50% خصومات.. انطلاق فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض

انطلق صباح اليوم الخميس أول أيام معرض كتاب الدقي المخفض التابع لمكتبة ميكروفون، والذي تستمر فعالياته من ٢٤ أغسطس الجاري وحتى ٢ سبتمبر القادم من العام الجاري، والذي يقدم أكبر خصومات على مختلف الكتيبات في مختلف الفروع والمجالات، و يقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، ودخوله بالمجان.

معرض كتاب الدقي

وتبدأ فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض بأكثر من نصف مليون نسخة تم جمعهم في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كافة أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من ٢٥٪ وتصل لـ٥٠٪.

يضم معرض كتاب الدقي المخفض كافة أن أنواع الكتيبات من إصدارات اهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، ويضم كتيبات بمختلف لغات العالم عربي و انجليزي وفرنساوي وغيرها.

أقسام معرض الدقي للكتاب

وخصص معرض كتاب الدقي عدد من الأقسام والأركان والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنية، ركن الحرف و المشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

وحرص القائمين على معرض كتاب الدقي المخفض على التوسع في قسم الأطفال داخل المعرض حيث أنه وفر كافة احتياجاتهم بمختلف الأعمار بداية من عمر سنة واحدة وحتى سن المراهقه، حيث تم توفير قصص وحكايات، كتب تعليمية و تنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المنتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ونظم معرض كتاب الدقي المخفض عدد من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ٣ أيام في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري بداية من الساعة ٥ لـ ٦ مساءً، على أن تكون كافة الورش المقدمة بالمجان.

حرص القائمين على المعرض أن يكون الدخول مجاناً، بخصومات تبدأ من ٢٥٪؜ و تصل إلى ٧٠٪؜ وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث أنه يضم قسم كامل للكتب المستعملة و المجلات القديمة و الكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال ( كتب + ألعاب و وسائل تعليمية )، وركن للمشغولات اليدوية و المنتجات الفريدة و الهدايا و النوت بوك و الأجندات و بعض الأدوات المكتبية بجانب تنظيم ورش الأطفال.

وخصص المعرض اماكن الترفيه وتناول المشروبات الساخنة وتوفير أماكن استراحات وأماكن للصلاة، لتكون نزهه مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساءاً.

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