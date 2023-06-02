في فعالياته الختامية.. إقبال كبير على معرض كتاب الدقي للأطفال

ساعات قليلة تفصلنا عن اختتام فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، والمقرر لها غدًا السبت الموافق 3 يونيو، في ڤيلا 28 شارع جابر بن حيان المتفرع من شارع الدقي بمحافظة الجيزة، والذي شهد زيادة في إقبال المواطنين عليه، مع إشادات واسعة بالفعاليات والأنشطة وورش العمل المقامه فيه.

ويضم المعرض كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها، ويعد معرض الدقي أكبر معرض لكتب الأطفال، ويضم أكثر من 150 ألف كتاب متنوع.

“الدستور” استعرض ردود أفعال المواطنين على فعاليات معرض كتاب الأطفال بالدقي..

تقول إسراء محمد، إحدى رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، إنه منذ انطلاق المعرض خلال الأيام القليلة الماضية وهي تحرص على التواجد فيه بين الحين والأخر، لقرب مكان المعرض ونظرا لفاعلياته والأنشطة المستمرة فيه، لافتة إلى المعرض يعتبر فرصة للتنزهة والترفيه عن الأطفال وفرصة لتثقيفهم "دخول المكان مجانا والكتب أسعارها رخيصة وكله أنشطة وورش للأطفال".

أضافت شيماء عبدالخالق، إحدى رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، أنه أبنائها كونوا بعض الصداقات من خلال تواجدهم للمعرض وهو ما جعلهم حارصين على زيارة المعرض باستمرار وحتى أيامه الأخيرة، وذلك للأستفادة من وجودهم قدر الإمكان والمشاركة في الأنشطة والورش المختلفة التي ينظمها المعرض من أجل الزوار خاصة الأطفال.

أكدت دعاء شاهين، إحدى رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، أن المعرض بمثابة ملتقى ثقافي من أجل الطفل، فكافة القائمين عليهم تمكونوا من جذب الأطفال للقراء والكتب والثقافة بشكل عام، ونجحوا في دمج الثقافة ببعض من الفاعليات والأنشطة والورش الترفيهة والتي تحمل جانب ثقافي ما جذب الطفل للمكان بشكل عام.