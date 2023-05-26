في ثاني أيامه.. رواد معرض كتاب الدقي: "فرصة لتثقيف جيل كامل"

استمرت فعاليات معرض كتاب الدقي، لليوم الثاني على التوالي، في ظل إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في المعرض المقام في ڤيلا 28 شارع جابر بن حيان المتفرع من شارع الدقي بمحافظة الجيزة.

ويستمر المعرض حتى 3 يونيو الجاري، و يضم أكثر من 150 ألف كتاب للأطفال تنوعت ما بين “كتب تلوين، موسوعات علمية مبسطة، قصص، كتب ألغاز وتنمية مهارات وأنشطة، كتب تفاعلية، ألعاب تنمية مهارات و منتسوري، قصص ميكي وتان تان والمكتبة الخضراء، كتب دينية للأطفال”، إضافة إلى وجود القسم التربوي يحتوي على أحدث كتب التربية الإيجابية.

وأشاد العديد من رواد معرض كتاب الدقي للأطفال بفاعلياته، وتقول سارة فتحي، إحدى رواد معرض كتاب الدقي للأطفال، إنها تحرص بشكل مستمر على الحضور والمشاركة في فعاليات المعرض على مدار دوراته السابقة، لافتة إلى أن معرض كتاب الدقي فرصة مميزة من أجل تثقيف جيل كامل بدلا من تسليم الطفل لشاشات الكارتون والأغاني التي تضعف من قدرات الطفل على عكس الكتب والمهارات التي تجدها المعرض والتي تساعد على تنمية قدرات الطفل.

من جانبها، أكدت لمياء طارق، إحدى رواد معرض كتاب الدقي للطفل، أن المعرض يعتبر ملتقى جماعي للأطفال من جميع الأماكن بمختلف الأعمال، ويساعدهم في تنمية مواهبهم من خلال مختلف المجالات التي يقدمها سواء كتيبات أو أنشطة بعدد من المجالات والورش التي ينظمها المعرض بشكل يومي على مدار أيام فعالياته، بالإضافة إلى أن موقع معرض كتاب الدقي للأطفال مميز وفي وسط المدينة يقترب في العديد من الأماكن مما يجعل الوصول إليه سهل خاصة مع اصطحاب الأطفال.

وأشادت هناء محمد، إحدى رواد معرض كتاب الطفل بفعاليات المعرض، خاصة وأنه مخصص للأطفال في مختلف الأعمار وهو ما يمكنه من اصطحاب ابنائها جميعها خاصة وأنه على ثقة بأن لكل واحد منه مكانه داخل المعرض سواء في أنواع الكتب الموجودة أو الورش التي يتم تنظيمها والفعاليات بشكل عام.