في يومه الثامن.. الشباب أكثر الفئات إقبالًا على معرض كتاب الدقي (صور)

شهد معرض كتاب الدقي المخفض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الخميس، ثامن أيام المعرض المقام في ڤيلا 28 جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي بمحافظة الجيزة.

وانطلقت فعاليات المعرض في 24 أغسطس الجاري وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، والذي حرص القائمين عليه أن يكون الدخول مجانا لكافة رواد معرض كتاب الدقي.

الشباب يسيطرون على معرض كتاب الدقي

وسيطرت فئة الشباب على معرض كتاب الدقي المخفض، والذي توافدوا على المعرض بشكل كبير على مدار اليوم بجانب رواد المعرض من كبار وأطفال وسيدات، بغرض اقتناء مختلف الكتيبات في مختلف المجالات والاستفادة من الخصومات التي يقدمها المعرض والتي وصلت لـ25 و50 و70٪ على جميع أنواع الكتب.

وتميز معرض كتاب الدقي المخفض خلال دورته الحالية بعرض أكثر من نصف مليون نسخة تم جمعهم في مكان واحد بمعرض كتاب الدقي المخفض، بعروض وتخفيضات ضخمة على كافة أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من 25٪ وتصل لـ 50٪، كما أن المعض يضم كافة أن أنواع الكتيبات من إصدارات اهم 120 دار نشر في مصر والوطن العربي، ويضم كتيبات بمختلف لغات العالم عربي و انجليزي وفرنساوي وغيرها.

معرض كتاب الدقي

وخصص معرض كتاب الدقي عدد من الأقسام والأركان والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من 10 جنيهات، ركن الحرف و المشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

وحرص القائمون على معرض كتاب الدقي المخفض على التوسع في قسم الأطفال داخل المعرض حيث أنه وفر كافة احتياجاتهم بمختلف الأعمار بداية من عمر سنة واحدة وحتى سن المراهقه، حيث تم توفير قصص وحكايات، كتب تعليمية و تنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المنتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ورش حكي مجانية للأطفال

ونظم معرض كتاب الدقي المخفض عدد من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار 3 أيام في الفترة من 24 حتى 26 أغسطس الجاري بداية من الساعة 5 لـ 6 مساءً، على أن تكون كافة الورش المقدمة بالمجان.

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي