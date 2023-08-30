فى يومه السابع.. إقبال على معرض كتاب الدقى ورواده يشيدون بالتخفيضات

شهد معرض كتاب الدقي المخفض إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء هو سابع أيام المعرض، المقام في ڤيلا ٢٨ جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي التابع لمحافظة الجيزة، والذي تستمر فعالياته من ٢٤ أغسطس الجاري وحتى ٢ سبتمبر القادم من العام الجاري، والذي يقدم أكبر خصومات على مختلف الكتيبات في مختلف الفروع والمجالات، كما أن دخول معرض كتاب الدقي المخفض مجاناً.

إقبال على معرض كتاب الدقى

وأشاد العديد من رواد معرض كتاب الدقي المخفض بفعالياته على مدار الأسبوع الجاري، وتقول سامية عصام، صاحبة الـ٣٥ عاما وأحد رواد المعرض، أنها حريصة على المشاركة في المعرض على مدار الأيام القليلة الماضية لكي تقتنى عددا كبيرا من الكتب الخاصة بالأطفال والمراهقين من أجل أبنائها، كما أنها تسعى لتنفيذ مكتبة صغيرة في منزلها لكي تشجع أبنائها على المداومة على القراءه في مختلف المجالات.

فيما أكدت منار طارق، صاحبة الـ٢٩ عاما، وأحد رواد معرض كتاب الدقي المخفض، أنها تحرص على المشاركة في المعرض من أجل الاستفادة من الخصومات الموجودة على الكتيبات والتي لا توجد في مكان آخر، مشيرة إلى أن التخفيضات على جميع الكتب وتتجاوز الـ٢٥ و٥٠٪ وأحيانا تصل التخفيضات لـ٧٠٪.

تخفيضات معرض كتاب الدقى

أضافت أمنية محمد، أحد رواد معرض كتاب الدقي، أنها تأتي للمعرض بين اليوم والآخر مع أبنائها بغرض التثقيف والترفيه أيضا خاصة أن المعرض يشمل العديد من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار والفئات.

وقد جذب معرض كتاب الدقي المخفض، العديد من المواطنين لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق فعالياته خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة أن المعرض يقدم العديد من التخفيضات على كافة أنواع الكتيبات تراوحت ما بين 25 و50 و70% على مختلف أنواع الكتيبات.



كتاب الدقى المخفض

وخلال فترة قصيرة منذ انطلاق فعاليات معرض كتاب الدقي تمكن من جذب الكثير من المواطنين كونه يضم أكثر من نصف مليون كتاب في مختلف المجالات والتي تناسب جميع الفئات والأعمار، ما يجعل المعرض قبلة لكثير من المواطنين، والذين تنوعوا ما بين كبار وصغار وشباب وبنات قاصدين شراء عدد من الكتب والاستفادة من التخفيضات الموجودة في المعرض.

يضم معرض كتاب الدقي المخفض أنواع الكتيبات من إصدارات أهم ١٢٠ دار نشر في مصر والوطن العربي، ويضم كتيبات بمختلف لغات العالم عربي وإنجليزي وفرنساوي وغيرها، ويشمل عددا من الأقسام والأركان والتي من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، قسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، ركن الحرف والمشغولات اليدوية، بجانب توفير هدايا قيمة لكافة القراء والوافدين على معرض كتاب الدقي المخفض.

كما وفر المعرض قصصا وحكايات، كتب تعليمية وتنمية مهارات وكتب تلوين، كما تم توفير موسوعات ناشيونال جيوغرافيك، وتنفيذ قسم خاص بالكتب التربوية ومنهج المنتسوري، علاوة على ركن خاص بالاستعدادات الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجانب عدد من ورش حكي وتلوين للأطفال، وذلك على مدار ٣ أيام في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ أغسطس الجاري بداية من الساعة ٥ لـ٦ مساءً، على أن تكون كل الورش المقدمة بالمجان.

وخصص المعرض أماكن الترفيه وتناول المشروبات الساخنة وتوفير أماكن استراحات وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي

معرض كتاب الدقي