نتيجة جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح: تعرف على الفائزين

تواصلت “الدستور” مع الشاعر د.سيد عبد الرازق أمين عام جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح والتي أقامتها جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط برئاسة طارق الناظر لمغرفة التفاصيل الخاصة بالجائزة.

طارق الناظر

وقال سيد عبد الرازق إن الجائزة في طريقها للإعلان وتم إبلاغ الفائزين، أما عن النتائج فجاءت كالتالي:

• فاز بالمركز الأول الشاعرة إيمان الكاشف من محافظة الجيزة.

• وفاز بالمركز الثاني الشاعر محمد عبد الرجال من محافظة القاهرة.

• وفاز بالمركز الثالث الشاعر صهيب شعبان من محافظة أسيوط.

سيد عبد الرازق

بلغت المشاركات الشعرية في جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح أربعين مشاركة من شتى محافظات مصر، من الجنسين، وتكونت لجنة التحكيم من الأديب الدكتور محمود فرغلي، والأديب الدكتور سيد عبد الرازق والأستاذ الدكتور أسماء عبد الرحمن الأستاذة بكلية الآداب جامعة أسيوط.

أقيمت الجائزة تحت رعاية السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط وبأمانة عامة تكونت من الأديب نعيم الأسيوطي وعبد الغني أبو رحاب المدير التنفيذي للجمعية.



يذكر أن الفائزين سوف يتم تحديد موعد معهم قريبا للاحتفاء بهم كما جرت العادة في جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح بقصر ثقافة أسيوط بحضور الدكتور فوزية أبو النجا قرينة مؤسس الجائزة، والأستاذ ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط.