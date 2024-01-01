الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نتيجة جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح: تعرف على الفائزين

جريدة الدستور

تواصلت “الدستور” مع الشاعر د.سيد عبد الرازق أمين عام جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح والتي أقامتها جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط برئاسة طارق الناظر لمغرفة التفاصيل الخاصة بالجائزة.

طارق الناظر

تُمنح في 3 فروع.. كل ما تريد معرفته عن جائزة المبدع الصغير

وقال سيد عبد الرازق إن الجائزة في طريقها للإعلان وتم إبلاغ الفائزين، أما عن النتائج فجاءت كالتالي:

• فاز بالمركز الأول الشاعرة إيمان الكاشف من محافظة الجيزة.
• وفاز بالمركز الثاني الشاعر محمد عبد الرجال من محافظة القاهرة.
• وفاز بالمركز الثالث الشاعر صهيب شعبان من محافظة أسيوط.

سيد عبد الرازق

بلغت المشاركات الشعرية في جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح أربعين مشاركة من شتى محافظات مصر، من الجنسين، وتكونت لجنة التحكيم من الأديب الدكتور محمود فرغلي، والأديب الدكتور سيد عبد الرازق والأستاذ الدكتور أسماء عبد الرحمن الأستاذة بكلية الآداب جامعة أسيوط.

أقيمت الجائزة تحت رعاية السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط وبأمانة عامة تكونت من الأديب نعيم الأسيوطي وعبد الغني أبو رحاب المدير التنفيذي للجمعية.

txt

واسينى الأعرج لـ"الدستور": "نوابغ العرب" تأتى مرة فى العُمر وتشبه جائزة نوبل


يذكر أن الفائزين سوف يتم تحديد موعد معهم قريبا للاحتفاء بهم كما جرت العادة في جائزة سعد عبد الرحمن للشعر الفصيح بقصر ثقافة أسيوط بحضور الدكتور فوزية أبو النجا قرينة مؤسس الجائزة، والأستاذ ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط.

الفائزين
سعد عبد الرحمن قصر ثقافة اسيوط طارق الناظر اسيوط سيد عبد الرازق

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

القاهرة الإخبارية: هجوم حوثى على سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة