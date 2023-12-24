الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حصل على جائزة كتارا.. "اللجنة الفنية والثقافية بنقابة المهندسين" تكرم المهندس الأديب رامي رأفت

جريدة الدستور

نظمت اللجنة الفنية والثقافية بنقابة المهندسين برئاسة المهندس محمد محفوظ، أمسية ثقافية نقاشية لتكريم المهندس الأديب رامي رأفت، الحائز على جائزة كتارا الأدبية للرواية العربية في دورتها التاسعة عن فئة الروايات العربية غير المنشورة.


عقدت الأمسية بحضور المهندس عبدالرحمن لاشين- مقرر اللجنة، وأدارها كل من المهندس طارق الدياسطي- عضو اللجنة، والمهندس صلاح أبو الليل منسق الأمسية عضو اللجنة، وقام كل من المهندس محمد علي الرنتيسي، والمهندسة نهلة عبدالسلام عضوا اللجنة بمناقشة الضيف في روايته الحاصلة على الجائزة.

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بدأت الأمسية الثقافية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وافتتح المهندس طارق الدياسطي فعاليات الأمسية بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لهيئة مكتب النقابة على دعمها الدائم والذي أسهم بشكل كبير في نجاح كل فعاليات اللجنة منذ نشأتها قبل 15 شهرًا، وأعقب "الدياسطي" كلمته بعرض مرئي قصير لكل فعاليات وزيارات اللجنة لمواقع مصر التاريخية والأثرية.


من جانبه وجه المهندس عبدالرحمن لاشين- التحية والتقدير لكل أعضاء اللجنة لتعاونهم في إثراء كل الفعاليات وتواصلهم مع القامات الهندسية والتي لها نشاط فني وثقافي وأدبي كبير، مؤكدًا أن المهندسين كما هم قاطرة البناء والتنمية في مصر هم أيضًا قاطرة الفن والثقافة والأدب ومن بينهم أسماء وعلامات يعرفها جيدًا كل المصريين.


في كلمته قدم المهندس رامي رأفت الشكر لنقابة المهندسين واصفًا إياها بقلعة العلوم الهندسية كونها تضم خبراء لهم تاريخ على المستوى المحلي والدولي في كافة العلوم الهندسية، مؤكدًا أن من بين قاماتها الهندسية نجوم في الأدب والثقافة والموسيقى وكافة الفنون، مشيرًا إلى اعتزاره بتكريمه في بيته.

 

رواية الياوران


كما ألقى "رأفت" الضوء على بعض أعماله الأدبية والتي بدأت في عام 2015  حيث صدرت له رواية (الياوران) تناولت الحياة في مصر الخديوية، ثم شهد عام 2017 صدور رواية (باب الجنة)، وكان عام 2020 شاهدًا على ميلاد كتاب "النازيون العرب"، تلاه تأليف كتاب "هدم الإسكندر" عام 2021، ومؤخرًا فازت رواية "كومالا ابن النار" بجائزة كتارا للرواية العربية 2023 الدورة التاسعة عن فئة الروايات العربية غير المنشورة.


شهدت الأمسية مناقشة مفتوحة من الحضور أعضاء اللجنة الفنية والثقافية أعقبها تسليم المهندس رامي رأفت شهادة تقدير على مجهوده وتشريفه لمصر ومهندسيها في محفل عربي كبير.

اللجنة الفنية والثقافية المهندس محمد محفوظ رامي رأفت جائزة كتارا المهندسين

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