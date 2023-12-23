السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين يستقبل وزير التنمية المحلية الفلسطيني

النبراوي
النبراوي

استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، اليوم السبت، بمكتبه بمقر النقابة العامة، المهندس مجدي الصالح- الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين ووزير التنمية المحلية الفلسطيني، بحضور الدكتور هشام سعودي- وكيل نقابة المهندسين، والدكتور عادل الحديثي- الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب.

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خلال اللقاء أكد المهندس طارق النبراوي،  رفضه واستنكاره وكل مهندسي مصر للجرائم المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مشددًا على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني هي جرائم حرب وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى

كما شدد "النبراوي" على أن مصر قيادةً وشعبًا لا تدخر جهدًا لمساندة الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.
وأشار النبراوي إلى أن نقابة المهندسين والشعب المصري بكافة فئاته يدعم الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة جرائم العدوان والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، ويساند كفاحه الباسل لاسترداد حقوقه وأرضه.

من جانبه عبر المهندس مجدي الصالح، عن تقديره  وامتنانه لما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية،  كما ثمن دور نقابة المهندسين والشعب المصري في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء، أهدى النبراوي درع نقابة المهندسين المصرية إلى أمين الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، تقديرًا لمهندسي وشعب فلسطين الشقيق، مشيدًا بنضالهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

المهندس طارق النبراوي مهندسي مصر مجدي الصالح الدكتور هشام سعودي نقابة المهندسين

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