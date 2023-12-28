الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تُمنح في 3 فروع.. كل ما تريد معرفته عن جائزة المبدع الصغير

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير

تركت جائزة الدولة للمبدع الصغير أثرًا إيجابيًا كبيرًا على المبدعين الصغار في مصر، حيث ساهمت في تشجيع العديد من الموهوبين على الاستمرار في الإبداع، وتقدير جهودهم وإبداعاتهم، وتقام الجائزة تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

كما ساهمت الجائزة في اكتشاف العديد من المواهب الفنية والأدبية والعلمية الشابة، وتقديم الدعم لهم، كما نهضت في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر.

وتعد جائزة الدولة للمبدع الصغير التي انطلقت في 2021 من الجوائز المهمة التي تساهم في تشجيع الموهبة والإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية لدى الأطفال.

وتمنج الجائزة التي صدرت بقرار جمهوري للأطفال والمراهقين إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

المبدع الصغير

وفي أغسطس 2020 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

ونص القانون الجديد على تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة تتشكل بوزارة الثقافة، وتكون برئاسة الوزير.

وحددت المادة 4 من القانون الجديد اختصاصات اللجنة العليا وتشمل الآتي:

1- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.

2- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلي لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.

3- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.

4- إعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، وتحديد مواعيد اجتماعات لجان الفحص وآلية إصدار قراراتها.

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شروط التقدم لجائزة المبدع الصغير

وضعت وزارة الثقافة عددًا من الشروط لمن يرغب في المشاركة في جائزة المبدع الصغيروالتي تتمثل في التالي: يحق لكل من يقل عمره عن 18 عامًا في أول يوم لفتح باب التقدم للجائزة التقدم للجائزة، ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن تكون الأعمال المقدمة أصلية وذات قيمة فنية أو أدبية أو علمية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

وتشمل الشروط:

أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط، ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، وألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، كما لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

تتضمن الشروط أن يكون فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

فروع جائزة المبدع الصغير
تُمنح جائزة الدولة للمبدع الصغير في عدة فروع، وهى: القصة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف، الغناء، التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية.

وحددت وزارة الثقافة طريقة التقديم في الجائزة، حيث يتمعن طريق تقديم الأعمال الفنية أو العلمية أو الأدبية إلى المجلس الأعلى للثقافة، الذي يشكل لجنة تحكيم للأعمال المتقدمة.

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جائزة المبدع الصغير لأبناء المصريين بالخارج:

وخلال الشهور الماضية، أعلن المجلس الأعلى للثقافة بدء التقدم لجائزة المبدع الصغير، عن فتح باب التقدم لجائزة المبدع الصغير، للمصريين فى الخارج لأول مرة، منذ انطلاق الجائزة، وتعد خطوة مهمة لأبناء المصريين في الخارج وفتح فرص لهم لتشجيعهم على الإبداع.

الدورة الرابعة لجائزة المبدع الصغير
وانطلقت خلال الأيام الماضية الدورة الرابعة للمسابقة، فقد اطلقت قبل ذلك ثلاث دورات فاز فيها عدد من الأطفال والمراهقين في مختلف الفئات العمرية من سن 12 حتى سن 18 عامًا في الشعر والغناء والرسم وغيرهم من فروع المسابقة.

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