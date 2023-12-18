مستشارة وزارة الثقافة: استنهاض القيم الإيجابية لدى الإنسان أولوية ثقافية

قالت الدكتورة نهله إمام، مستشارة وزارة الثقافة للتراث غير المادي، رئيس مجلس أمناء بيت التراث، إن أهم أولوياتنا الثقافية فى ظل الجمهور الجديدة، وبمناسبة فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تتمثل في؛ إعادة بناء الانسان المصرى مرة ثانية؛ وهو ما يتمثل فى إعادة قيم الاساسية التى ترتبط بنا كشعب حضاري.

وأضافت مستشارة وزيرة الثقافة للتراث غير المادي، لـ"الدستور"، أن العمل على استنهاض القيم والمبادىء الايجابية عند الانسان المصرى والتى تعاقبت حضاريا خاصة ونحن شعب صاحب حضارة يتطلب نزع بعض الركام الذى أصاب شخصيتنا المصرية نتيجة بعض الازمات والركود، حيث نحتاج لاظهار الجانب الايجابى فى الشخصية المصرية خاصة وانها شخصية تعرف جيدا قيم الاحترام لدى الاخر، والعيش بسلام مع البيئة التى لم تعانده فى يوم من الايام.

على جانب آخر، نجحت جهود وزارة الثقافة، بالتعاون مع 10 دول عربية أخرى في تسجيل "الفنون والمهارات المرتبطة بـ النقش على المعادن.. النحاس والفضة والذهب" ضمن القوائم التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ليصل بذلك عدد العناصر المصرية المُسجلة على "قوائم التراث الثقافي غير المادي" إلى 8 عناصر

وقالت مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي إن تمثيل الممارسين الحرفيين المتخصصين فى إعداد الملفات التراثية لليونسكو ضرورة ملحّة؛ مثمنة دور الممارس الحرفى اليمني عبدالله العريفي ودوره الكبير فى مد جميع المشاركين بالمعلومات الضرورية أثناء تسجيل ملف" النقش على المعادن"، ومن قبله محمد بغدادي أثناء إعداد ملف "الخط العربي"

وكشفت نهلة أن مصر بمشاركة عدد من الدول العربية، تستعد لإعداد ملف آلة العود العربى بمشاركة عازف العود الكبير نصير شمه.