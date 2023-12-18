وزيرة الثقافة تهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

وقالت وزيرة الثقافة: "اختار الشعب المصري استكمال مسيرة النجاح، والبناء، وأكد وعيه بالتحديات التي تواجه الوطن على الصعيدين الإقليمي والدُولي، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع بناء الإنسان المصري كأولوية ضمن استراتيجية بناء الوطن، وأولى ملف الثقافة رعاية خاصة، بما يُمثله من أهمية لقيادة قاطرة التنمية الشاملة".