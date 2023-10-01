لأول مرة.. جائزة المبدع الصغير تعلن عن مفاجأة للمصريين بالخارج

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي فتح باب المشاركة للأطفال المصريين خارج مصر بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2024 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023،

تنقسم الجائزة إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي:

https://drive.google.com/file/d/1TLbyZMlKCHoux9E5msbYcMY0ezopzW4l/view?usp=sharing

شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثان.

وتتضمن شروط الجائزة ايضًا أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط، وألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، ولا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

شروط التقدم بأعمال جماعية للجائزة؟

في حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتحدد نسب المشاركة كتابة من قبلهم وإذا لم تحدد نسب المشاركة تقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك 3 أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع، وتُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة.

ويتم تحكيم الاعمال المتقدمة على مرحلتين: مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة وأنه فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى.

ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها، وأنه فى حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا، كما يتم "التقدم إلكترونيًا" عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)، وتعد عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.