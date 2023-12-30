الفنان سمير علي يكشف لـ"الدستور" التفاصيل الكاملة لتزوير لوحاته باسم جميل شفيق

كشف الفنان التشكيلي سمير علي القصة الكاملة لنسب لوحته للفنان الراحل جميل شفيق بأحد المعارض التشكيلية الخاصة.

سمير علي: صديق لي أول من كشف أمر التزوير

تواصلت “الدستور” مع الفنان التشكيلي سمير علي، والذي حكي تفاصيل نسب لوحاته للفنان جميل شفيق، وهل علم بالأمر من الناقد الفني صلاح بيصار؟ أم هو الذي اكتشف سر التزوير؟.

واستهل سمير علي، حديثه قائلا: «صديق اتصل بي ليخبرني بأنه شاهد إحدي لوحاتي معروضة بجاليري خاص بالشيخ زايد، واسمي ليس علي اللوحة، بل طمس الاسم ووضع مكانه اسم الفنان الراحل جميل شفيق، والذي يتصادف أن هناك معرض استعادي له ــ جميل شفيق ــ مقام بجاليري أفق حاليا».

وعن الإجراء الذي اتخذه حيال ما كشفه له الصديق واصل الفنان التشكيلي سمير علي، حديثه: «تواصلت مع صاحبة الجاليري الخاص في زايد، والتي نفت معرفتها بأن اللوحة مزورة وأن الجاليري غير مسئول عن هذا التزوير، بل المسئول هو جاليري آخر في الزمالك منظم المعرض مع جاليري زايد، وأعطتني رقم هاتف المسئول في جاليري الزمالك».

وتابع: «تواصلت مع صاحب جاليري الزمالك، وقال لي "أنا عارف أن اللوحة مزورة وشيلتها من المعرض وتأسف لي، فطلبت منه معرفة من قام بتزوير هذا العمل الفني حيث أنني تضررت بهذا التزوير معنويا وأدبيا، فعاد وقال لي: أنا غير مسئول فهناك سيدة تتاجر في اللوحات بالبيع والشراء ولكنها لا تمتلك جاليري خاص بها، وقد أحضرت لي لوحتين لجميل شفيق واحدة منها هي لوحتك، تصرف أنت معها».

واستطرد: «تواصلت مع هذه السيدة التي نفت أن تكون اللوحة مزورة وهذه لوحة جميل شفيق، واللي عاوز تعمله أعمله، واللوحة هاعرضها علي بنات الفنان جميل شفيق ليفصلن في الأمر، وطلبت منها أن تخبرني عن الشخص الذي اشترت منه اللوحة ولكنها رفضت رفضا قاطعا».

المزور استنسخ لوحتي ووضع اسم جميل شفيق

وتابع الفنان التشكيلي سمير علي، حديثه لـ الدستور حول واقعة نسب لوحته للفنان الراحل جميل شفيق وعرضها باسمه في أحد المعارض الخاصة بالشيخ زايد: «عرفت في النهاية أن هناك من زور لوحتي المعروضة باسم جميل شفيق، لكن الحقيقة أن لوحتي المنسوبة للفنان الراحل جميل شفيق ليست لوحتي، فقد تتبعت نفس اللوحة الشبيهة بالمعروضة باسم جميل شفيق وتأكدت بوجودها لدي أحد الأصدقاء الذي كان قد اشتراها، ويبدو أن أحد المزورين نسخ اللوحة والتي كنت قد نشرت صورة لها على حسابي بالفيسبوك، وقام بتزويرها ووضع اسم الفنان جميل شفيق عليها بينما هي ليست له».

مشروع الحماية الإبداعية

وعما يراه من إجراءات لحماية الأعمال الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداعية، ورأيه فيما ما طرحه الفنان دكتور أحمد نوار في تعقيبه علي انتشار ظاهرة تزوير الأعمال الفنية، عن تشكيل لجنة من نقاد الفن التشكيلي وبعض الفنانين لإعداد مشروع "الحماية الإبداعية" ووضع ضوابط ومعايير للحفاظ على أصالة الإبداع وحمايته من المزورين، وضرورة إعطاء شأن أخلاقيات الفنان وأمانته الفكرية والإبداع.

وتأتي المرحلة التالية عرض المشروع على اللجنة الثقافية بمجلس النواب لإصدار قانون خاص بذلك ومحاسبة المزورين أمام القانون.

ومن جانبه قال «سمير علي»: بالفعل مشروع عظيم ويحمي حقوق المبدعين والفنانين، وكنت قبل 10 سنوات اقترحت مثل هذا المشروع، لتوثيق الأعمال الفنية التشكيلية لكل فنان، بأن تكون لكل لوحة شهادة موثقة بالتاريخ. وعرضت هذا المشروع أو الاقتراح علي نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية ولكن بشكل ودي دون أن أتخذ خطوات رسمية والحقيقة أن عدد كبير من الفنانين أيضا كانوا قد اقترحوا مثل هذه المقترحات في لقاءات وندوات بالنقابة وبالأتيليه ولكن لم يتحقق منها شيء، ومن هنا ندعم مقترح دكتور “نوار” في تشكيل لجنة لتوثيق الأعمال الفنية وحماية الملكية الفكرية.

يشار إلي أن الفنان التشكيلي سمير علي، حصل بكالوريوس التربية الفنية من جامعة المنيا عام 1994، وحصل علي ماجستير في النقد الفني من أكاديمية الفنون 2006. وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وأتيليه الإسكندرية، وعضو بجمعية أصالة للفنون التراثية والمعاصرة.

شارك في العديد من المعارض الجماعية من بينها صالون شباب الإسكندرية 1995، 2002.

من أعمال الفنان التشكيلي السكندري سمير علي

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