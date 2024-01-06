السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد عبلة لـ"الدستور": القاهرة "نسيج حكايات" عن الطبقات التاريخية

الفنان محمد عبلة
الفنان محمد عبلة

"القاهرة نسيج الحكايات"، عنوان أحدث المعارض الفردية الخاصة للفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، ويقام في الرابعة من مساء السبت 20 يناير الجاري، بمركز مقعد السلطان قايتباي للثقافة والفنون.

القاهرة نسيج الحكايات عن الطبقات التاريخية للمحروسة 

وكشف الفنان محمد عبلة لــ “الدستور”، عن ملامح معرضه الأحدث، “القاهرة نسيج الحكايات”، موضحا أنه يضم أعمال ترصد الطبقات التاريخية لمدينة القاهرة، والتي تتمازج فيها العصور التاريخية متعددة الطبقات، من المصري القديم مرورا بالعربي الإسلامي وصولا إلى العصر الحديث.

لفت محمد عبلة إلى أن المعرض أيضا يتناول الملامح الشعبية المصرية وكل ما يميز مدينة القاهرة عن غيرها من مدن العالم، والتي تتمازج في نسيج واحد ما بين المآذن الشاهقة، والأضواء الساطعة، وناطحات السحاب العالية، كلها تتعانق في نسيج متجانس. 

معرض “القاهرة نسيج الحكايات” للفنان محمد عبلة يلتقط جوهر المكان وسره وعبقريته التاريخية الصامدة في وجه الزمن، بناسه وحكاياته اللانهائية.

الفنان التشكيلي محمد عبلة، من أبرز الفنانين التشكيليين في مصر.حصل علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير من جامعة الإسكندرية عام 1977. وفي العام 1978 نال دبلوم كلية الفنون الجميلة، سافر إلي سويسرا حيث درس النحت فى كلية الفنون والصناعات، وفي العام 1994 حصل علي منحة في ألمانيا. 

أقام الفنان محمد عبلة، العديد من المعارض الفردية الخاصة، نذكر من بينها: “الونس بالنيل والشجر” 2002. “أضواء المدينة” 2009. “وشوش الفيوم” 2010. وفي نفس العام أقام معرض “أبراج القاهرة”، ومعرض “الطريق إلي التحرير” 2012، ومعرض “البحث عن الضوء” 2013. معرض “حكاية لمريم” 2015، ومعرض “علي طريق الحرير” 2016، معرض “لمحة من التراث” 2017، وفي نغس العام أقام معرضه “القاهرة.. ناس وشوارع”، ووفي العام 2018 معرض “بره الكادر”، ومعرض “رحلة السفر” 2019، معرض “اللعب بالنار" 2020، ومعرض “ألفة” 2021، معرض “حكايات” 2022 وفي نفس العام أقام بجدة معرضه “ليالي المدينة”.

إضافة إلى ذلك، شارك محمد عبلة في العشرات من المعارض الجماعية المحلية والعالمية، منها: معرض القاهرة في عيون الفنانين 1985 ــ المعرض العام للفنون التشكيلية دورات: 21، 22، 24، 27 وغيرها ــ معرض مشترك مع الفنانة راندا شعث عام 1999 بعنوان “في قلب النيل” وأقيم بأتيليه القاهرة، معرض وجوه مصر ــ معرض وجوه الفيوم ــ الصالون السنوي للجمعية الأهلية للفنون الجميلة وغيرها العديد.

حصل الفنان محمد عبلة، على العديد من الجوائز والتكريمات آخرها، جائزة وسام جوته الألماني عام 2022، وله أيضا العديد من الدراسات والمؤلفات الفنية، منها ترجمته لموسوعة الفن المصري الحديث.

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