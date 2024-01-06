السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السلع التموينية يناير 2024 في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

السلع التموينية
السلع التموينية

في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية يتسأل المواطنين عن أسعار السلع التموينية يناير 2024 والتي يتم صرفها من خلال البدال في كافة محافظات الجمهورية عبر البطاقات التموينية بأسعار مدعمة لكافة المسجلين في منظومة الدعم التي تقرها الدولة للمستحقين عقب تنقية المنظومة وحذف غير المستحقين.

أسعار السلع التموينية يناير 2024

أسعار السلع التموينية يناير 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا وذلك في ظل ارتفاع الأسعار حيث تم بالفعل صرف حصص التموين لأكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية للمواطنين المسجلين في منظومة الدعم والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن عبر 22 مليون بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر كيلو السكر وزن 1 كيلو نحو 12.60 جنيه.

سجل سعر زجاجة زيت الخليط وزن 800 مللي نحو 30 جنيه.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 800 جرام نحو 13 جنيه.

سجل سعر العدس المجروش وزن 500 مللي نحو 21 جنيه.

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سجل علبة سعر الفول وزن 500 مللي نحو 9 جنيهات.

سجل سعر الدقيق المعبأ وزن 1 كيلو نحو 18 جنيه.

سجل سعر علبة المسلي الصناعي وزن 800 جرام نحو 36 جنيه.

سجل سعرعلبة الشاي وزن 40 جرام نحو 5 جنيهات.

سجل سعرعلبة الصلصة وزن 300 جرام نحو 8 جنيهات.

سجل سعرعلبة التونة وزن 140 جرام نحو 18 جنيه.

سجل سعرعلبة المربي وزن 350 جرام نحو 16 جنيه.

سجل سعرعلبة تتراباك وزن 250 جرام نحو 7.50 جنيه.

سجل سعرعلبة الجبن الأبيض وزن 125 جرام نحو 4.5 جنيه.

سجل سعر مسحوق الغسيل وزن 800 جرام نحو 25 جنيه.

سجل سعرصابون الغسيل وزن 125 جرام نحو 3 جنيهات.

 

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سجل سعرعلبة مرقة الدجاج نحو 6 جنيهات.

سجل سعرعلبة لبن جاف وزن 125 جرام نحو 25.5 جنيه.

سجل سعر زجاجة الخل وزن 900 مللي نحو 6 جنيهات.

سجل سعر كيس الملح وزن 300 جرام نحو 1.25 جنيه.

سجل سعرعلبة الحلاوة الطحنية وزن 40 جرام نحو 3 جنيهات.

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