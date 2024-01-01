قائمة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية يناير 2024

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع الأساسية خاصة أن هناك تغيرات فى أسعار السلع خلال الأيام الماضية، ويتسأل عدد كبير من الموطانين عن الفتاصيل الكاملة لأسعار السلع، وذلك من أجل معرفة الأسعار قبل الشراء، وذلك من أجل التأكد من التفاصيل الكاملة الخاصة بالسلع ومعرفة الأسعار اولتغيرات التى تحدث بها.

أسعار السلع الغذائية في 1 يناير 2024

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة لأسعار السلع، وذلك من أجل معرفة تلك الأسعار بشكل كامل للتمكن من الشراء بشكل سليم.

سجّل الفول المعبأ اليوم: 41.13 جنيها للكيلو.

سجّل الدقيق المعبأ اليوم 22 جنيها للكيلو.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 54.31 جنيها للكيلو.

سعر دقیق 1 كجم بـ 18 جنيها.

سعر مكرونة 800 جم بـ 13 جنيها.

سعر مكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

أسعار صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر خل 900 ملي بـ 6 جنيهات.

أسعار السلع لشهر ديسمبر فى التموين

سعر لبن جاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيها.

سعر فول معبأ 500 جم بـ 9 جنيهات.

سعر مسلی صناعی 800 جم 36 جنيهًا.

سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيهات.

سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهً

سعر علبة تونة مفتتة 140 جم بـ 18 جنيهًا.

سعر مربى أنواع 350 جم بـ 16 جنيهًا

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيها.

سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

أسعار السلع التموينية

وتطرح وزارة التموين السكر على بطاقات التموين بسعر "12.6" جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر "12.6" جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام "30 جنيهًا".

أسعار المكرونة والعدس في التموين

وفي التموين يبلغ سعر المكرونة 800 جم بسعر "13 جنيهًا".

ويبلغ سعر المكرونة 400 جم في التموين بسعر "6.50 جنيه".

أما عن سعر العدس المجروش 500 جرام في التموين يبلغ سعره "21 جنيهًا".

أما عن الفول المعبأ 500 جم بسعر "9 جنيهات.

وتقوم الدولة بتوفير بعض الشوارد فى المناطق المختلفة ويوجد فيها مجموعة منا لسلع الأساسية بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، وذلك من أجل التخفيف عن أعباء المواطن المصري، وذلك من أجل توفير حياه كريمة للمواطنين خاصة أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطن المصري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإلتزام بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من أجل راحة وأمان المواطن المصري.