الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية يناير 2024

السلع
السلع

 يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع الأساسية خاصة أن هناك تغيرات فى أسعار السلع خلال الأيام الماضية، ويتسأل عدد كبير من الموطانين عن الفتاصيل الكاملة لأسعار السلع، وذلك من أجل معرفة الأسعار قبل الشراء، وذلك من أجل التأكد من التفاصيل الكاملة الخاصة بالسلع ومعرفة الأسعار اولتغيرات التى تحدث بها.

أسعار السلع الغذائية في 1 يناير 2024 

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة لأسعار السلع، وذلك من أجل معرفة تلك الأسعار بشكل كامل للتمكن من الشراء بشكل سليم.

سجّل الفول المعبأ اليوم: 41.13 جنيها للكيلو.

سجّل الدقيق المعبأ اليوم  22 جنيها للكيلو.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 54.31 جنيها للكيلو.

سعر دقیق 1 كجم بـ 18 جنيها.

سعر مكرونة 800 جم بـ 13 جنيها.

سعر مكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

أسعار صلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

سعر خل 900 ملي بـ 6 جنيهات.

«إعلان السلع الاستراتيجية».. نواب: قرار مهم لمنع الممارسات الاحتكارية

«إعلان السلع الاستراتيجية».. مواطنون: خطوة مهمة للسيطرة على انفلات الأسواق وحمايتنا من الغلاء

أسعار السلع الغذائية اليوم فى مصر وتفاصيل مبادرة كلنا واحد

رئيس المحاصيل السكرية: أسعار السكر ستنخفض مع بداية الموسم الجديد

أسعار السلع لشهر ديسمبر فى التموين

سعر لبن جاف 100 جم بـ 25.50 جنيه.

 

سعر جبنة تتراباك 125 جم بـ 7 جنيهات.

 

سعر جبنة تتراباك 250 جم بـ 14 جنيها.

 

سعر فول معبأ 500 جم بـ 9 جنيهات.

 

سعر مسلی صناعی 800 جم 36 جنيهًا.

 

سعر كيس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيهات.

 

سعر عدس مجروش 500 جم بـ 21 جنيهً

سعر علبة تونة مفتتة 140 جم بـ 18 جنيهًا.

 

سعر مربى أنواع 350 جم بـ 16 جنيهًا

 

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيها.

 

سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات. 

أسعار السلع التموينية 

وتطرح وزارة التموين السكر على بطاقات التموين بسعر "12.6" جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر "12.6" جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام "30 جنيهًا".

 أسعار المكرونة والعدس في التموين 

 وفي التموين يبلغ سعر المكرونة 800 جم بسعر "13 جنيهًا".

ويبلغ سعر المكرونة 400 جم في التموين بسعر "6.50 جنيه".

أما عن سعر العدس المجروش 500 جرام في التموين يبلغ سعره "21 جنيهًا".

أما عن الفول المعبأ 500 جم بسعر "9 جنيهات.

وتقوم الدولة بتوفير بعض الشوارد فى المناطق المختلفة ويوجد فيها مجموعة منا لسلع الأساسية بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، وذلك من أجل التخفيف عن أعباء المواطن المصري، وذلك من أجل توفير حياه كريمة للمواطنين خاصة أن الدولة تسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجات المواطن المصري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإلتزام بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من أجل راحة وأمان المواطن المصري.

أسعار السلع الاساسية 2024 أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية السلع أسعار السلع السلع التموينية

مواد متعلقة

"التموين": صرف 75% من مقررات نوفمبر

نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: الأسعار الحالية «غير منطقية» (حوار)

التموين: مباحثات لإضافة بعض السلع الجديدة على التموين

بشرة خير.. "الدستور" تتحدث مع تجار شاركوا في مبادرة خفض الأسعار

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية

مدبولى يوجه الحكومة بمتابعة الأسواق بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع

"التموين": صرف مقررات أكتوبر يتجاوز 45%.. وحملات لمتابعة التزام المنافذ بالأسعار الرسمية

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الأكثر قراءة

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

كيف نفت حماس أكاذيب "نيويورك تايمز" بشأن العنف الجنسى تجاه المحتجزات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟