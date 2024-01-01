رئيس المحاصيل السكرية: أسعار السكر ستنخفض مع بداية الموسم الجديد

قال الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن الحكومة قامت بعمل حملات تفتيشية على السكر. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها.

أسعار السكر ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة

وأوضح عبدالجواد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار السكر ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بدء صناعة الموسم الجديد في 25 ديسمبر 2023 من إنتاج قصب السكر، ومن المتوقع أن يبدأ حصاد البنجر ودخوله للمصانع من منتصف شهر مارس.

وأشار رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى أن هناك تقليلًا في المساحات المزروعة من البنجر هذا العام نتيجة زيادة التكاليف على الفلاح، وعدم وجود سعر استرشادي يشجع الفلاح على زراعة البنجر، خاصة مع وجود زراعات منافسة في نفس الفترة وبأسعار أعلى.

وأضاف مصطفى عبدالجواد أن المساحات المنزرعة من البنجر خلال عام 2016 وصلت إلى مليون طن سكر من القصب، مقارنة بالعام الماضي 2023، حيث كان الإنتاج يصل إلى 700 ألف طن من السكر. أما عن البنجر، فبلغ إنتاج مصر من البنجر خلال عام 2016 نحو 630 ألف فدان، وخلال 2023 وصلت المساحة المنزرعة إلى 560 ألف فدان.

وكشف رئيس مجلس محاصيل السكر عن أنه يجب على مصر أن تزرع 700 ألف فدان من البنجر بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن تقليل المساحات هذا العام سيكون له تأثير عكسي على صناعة السكر في مصر. كما طالب بضرورة وضع أسعار تنافسية للفلاح لتشجيعه على زراعة البنجر والقصب لتفادي أزمات أخرى في صناعة السكر.

وأوضح أن المسؤول عن تحديد أسعار البنجر وقصب السكر هي وزارة الموارد المائية والري والتجارة الداخلية، كما أشار إلى أن مصر تمتلك مصانع قادرة على تصنيع ما يقرب من 500 ألف طن من السكر، وذلك في حال توفير المواد الخام (البنجر - القصب).