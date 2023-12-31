الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع الغذائية اليوم فى مصر وتفاصيل مبادرة كلنا واحد

السلع الغذائية
السلع الغذائية

يبحث العديد من المواطنين اليوم الأحد عن أسعار السلع الغذائية حسبما أعلنت عنها وزارة التموين، حيث كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار السلع الغذائية وترصد الدستور خلال التقرير التالى الأسعار الكاملة للسلع الغذائية.

 أسعار السلع الغذائية 

- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام

- الفول: الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- الأرز: الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- اللبن: اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- السكر: السكر الأبيض: المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- المكرونة: المكرونة: المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- الجبن الأبيض: الجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

أسعار السلع الغذائية كاملة 

واعلنت وزارة التموين عن اسعار السلع الغذائية كاملة واسعار، أوضحت "وزارة التموين" السلع الغذائية في "منافذ المجمعات الاستهلاكية" وفي "فروع الشركات التابعة"، حيث يأتي ذلك استعدادًا لصرف السلع لأصحاب البطاقات، حيث تطرح الوزارة السكر على بطاقات التموين بسعر "12.6" جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر "12.6" جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام "30 جنيهًا".

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

 ومكرونة 800 جم بسعر "13 جنيهًا"، ومكرونة 400 جم بسعر "6.50 جنيه"، وعدس مجروش 500 جرام بسعر "21 جنيهًا"، وفول معبأ 500 جم بسعر "9 جنيهات"، بجانب توفير السكر الحر على البطاقات بسعر "27 جنيها" للكيلو، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق في جميع محافظات مصر.

مبادرة “كلنا واحد”

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، والتى تم مدها ابتداءً من 7 ديسمبر الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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