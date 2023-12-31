أحمد محسن: قرارات الحكومة بشأن السلع لضبط آليات الأسعار في الأسواق

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع من السلع الاستراتيجية، كزيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، تؤكد يقظة الحكومة لفرض آلياتها وإجراءاته لمواجهة حالة جشع التجار، وتفعيل كافة الأدوات والآليات الرقابية من قبل جميع الجهات التفنيذية والرقابية من أجل محاصرة كافة المخالفات والتجاوزات التي يشنها التجار بدون ضمائر على المواطن.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن حالة الغلاء المتزايد لجميع السلع في الأسواق، تنم عن حالة ضعف في الرقابة على التسعيرة المتداولة، مما جعل التجار يتعاملون بطريقة عشوائية وإقرار زيادات وهمية للسلع، مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لوقف هذه المهاترات ودعم المواطن، والتركيز على توفير أدنى احتياجاته الأساسية دون مشقة أو تكبيده بزيادات غير حقيقية.

وأكد نائب الشيوخ أن الأسعار في الأسواق وصلت لمعدلات غير مسبوقة، وحالة من الغلاء التي جعلت المواطينن يواجهون صعوبات في توفير احتياجات أسرهم، الأمر الذي استوجب على الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتوجيه عقوبات صارمة للمتجاوزين وحماية المواطنين.

واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: “تنفيذ هذه القرارات تحتاج وعي المواطن وتصديه بقوة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تزايد في أسعار أي سلعة لجهاز حماية المستهلك، وعدم السكوت عن جشع التجار”.

من جانبه ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود المبذولة من جانب الحكومة من أجل توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، ووضع آليات لضبط الأسواق والأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة حددت 7 سلع استراتيجية تمس حياة المواطنين من بينها الأرز والسكر والزيت، سيتم تحديد أسعارها مع إجراء مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين.