منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

يبحث الكثير من المواطنين عن قائمة أسعار السلع الغذائية في مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (52 مكرر) الصادر في 17 جمادى الآخرة سنة 1445هـ، الموافق 30 ديسمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 5000 لسنة 2023.

قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم



السلع الغذائية في مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية، فقد نصت المادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء اليوم على: «تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى».

السلع الاستراتيجية في مصر 2024



وجاء جدول أنواع وأصناف السلع الاستراتيجية على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام

- الفول: الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- الأرز: الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- اللبن: اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- السكر: السكر الأبيض: المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- المكرونة: المكرونة: المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان

- الجبن الأبيض: الجبنة البيضاء الطرية المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان



بيان رئيس مجلس الوزراء اليوم



ومن هذا الجانب، يلتزم مالكو السلع المذكورة بالفقرة السابقة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات مصر.

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن

أسعار السلع الغذائية في مصر الآن على صعيد متصل، كانت أوضحت "وزارة التموين" السلع الغذائية في "منافذ المجمعات الاستهلاكية" وفي "فروع الشركات التابعة"، حيث يأتي ذلك استعدادًا لصرف السلع لأصحاب البطاقات، حيث تطرح الوزارة السكر على بطاقات التموين بسعر "12.6" جنيه للكيلو المعبأ، وكيلو الأرز بسعر "12.6" جنيه، وزجاجة الزيت 800 جرام "30 جنيهًا"، ومكرونة 800 جم بسعر "13 جنيهًا"، ومكرونة 400 جم بسعر "6.50 جنيه"، وعدس مجروش 500 جرام بسعر "21 جنيهًا"، وفول معبأ 500 جم بسعر "9 جنيهات"، بجانب توفير السكر الحر على البطاقات بسعر "27 جنيها" للكيلو، كما تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق في جميع محافظات مصر.

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