الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأول الإثنين، بينهم مسئولون بوزارة التموين (مستشار وزير التموين) بتهمة الفساد والتلاعب في أسعار السكر والسلع الغذائية.

ووفقًا لتصريحات إعلامية من الإعلامي أحمد موسى، أمس، فإن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسئولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

الرقابة الإدارية تضبط المتلاعبين في أزمة السكر

تفاصيل تلك القضية كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي لها، الإثنين الماضي، والذي تضمن أنه في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية. 

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على مستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات.

النيابة العامة تسلم 590 طن سكر و30 طن زيت للتموين 

وبعد التحقيق مع المتهمين وفقًا لبيان صادر من النيابة العامة، أمس الثلاثاء، قررت النيابة تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي. 

جاء ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع (590 طنًا من السكر)، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

مستشار وزير التموين وزير التموين هيئة الرقابة الإدارية التلاعب في أسعار السكر الاعلامي احمد موسى مستشار وزير التموين للرقابة

مواد متعلقة

شوف هتصوت فين.. إتاحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى

الوطنية للانتخابات تحدد كيفية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية.. الجدول الزمنى لتصويت المصريين بالداخل وإعلان النتيجة

بيان من النيابة بشأن تأثر الخدمات الرقمية بانقطاع الإنترنت

النيابة تأمر بتسليم 590 طن سكر إلى التموين لبيعها بسعرها الرسمي

كيفية الاستعلام عن قضية برقم الهوية

الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسئولى الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية

حكاية وطن.. كيف عملت الدولة على تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (3)

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

وزيرة الثقافة تدعم مبادرة الدستور «صوتك لمصر» لتحفيز المواطنين لانتخابات 2024

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى ينقل معتقلًا من 37 عامًا إلى المستشفى