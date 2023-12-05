عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين والمسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، ضمن شبكة فساد تضم 8 آخرين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن شبكة فساد بوزارة التموين، مؤكدًا أنه تم القبض على مستشار وزير التموين في مكتبه ونزل منه بالكلبشات بيده.

وأكد أن شبكة الفساد تضم مستشار الوزير وبعض مسئولي الشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قال قبل أيام إن مشكلة السكر هي في التوزيع واليوم اتضح أنها بسبب مستشاره والوزير لا علاقة له بالأمر، موضحًا أن المتهمين حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في الأسعار وحجب المواد السلعية.

فتح التحقيقات مع شبكة الفساد

وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقًا مع شبكة الفساد بوزارة التموين وتواجههم بالتسجيلات.

وتابع، أن الدولة "لا تهزر"، ولا يوجد كبير فيها على الفساد وسبق وقالها الرئيس السيسي في أكثر من كلمة له إن الدولة لن تترك شخصًا فاسدًا سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا.