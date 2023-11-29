الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف تفاصيل مخطط صهيونى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أحمد موسي
أحمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خطة تل أبيب، لتفريغ قطاع غزة من السكان، وموقف مصر والمملكة العربية السعودية من الخطة، التي تسمى بـ لعبة الشطرنج الدولية، وفق مطلب محلل سياسي صهيوني، يدعى ساحي ليفي. 

وقال خلال حلقة برنامج على مسئوليتي، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المخطط تم وضعه منذ 5 سنوات، ويكشف أن إسرائيل  تضغط على مصر لكي تقبل بفكرة تهجير الفلسطينيين  لديها قبل سفرهم إلى دول أخرى ترغب في استقبالهم، باعتبار مصر مجال عبور. 

وتابع أن التقرير ينص أيضا على أن التهجير لن تعد نقلا قسريا، ولكن مصر لديها مشكلات اقتصادية وهذا سيكون مفتاحًا لحل الأزمة، ووكالة موديز خفضت تصنيف مصر اقتصاديا، وهذا الأمر ورقة ضغط على مصر لفتح معبر رفح، ويمكن مساعدة دول أوروبا لمصر في أزمتها الاقتصادية. 

الرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح لأحد مهما حدث بتهجير الفلسطينيين 

وشدد على أن المصريين رغم مشكلاتهم الاقتصادية لن يقبلوا بهذا الأمر، وهذا موقف العالم كله عدا الكيان الصهيوني، والرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح لأحد مهما حدث بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية أو التفريط في شبر من أرض مصر.

أحمد موسى خطة تل أبيب تهجير الفلسطينيين الرئيس السيسي مشكلات اقتصادية

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