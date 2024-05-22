الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أزمة جديدة".. تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبر

هلا السعيد
هلا السعيد

أعلنت الفنانة هلا السعيد منذ قليل عن تعرضها للتحرش على يد أحد سائقي شركة أوبر، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الفيديو، قائلة: "سواق أوبر حاول يتحرش بيا الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقى في بوليسي جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة في أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".

 

آخر أعمال هلا السعيد 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح أسطورة العودة"، وهو من بطولة حمادة هلال وهلا السعيد إلى جانب ك من النجوم فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومن تأليف أمين جمال، ودارت أحداثه في إطار من الرعب والتشويق حول محاولة الجن التخلص من حمادة هلال من خلال الانتقام من جميع أفراد أسرته.

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أزمة جديدة سائق أوبرا للتحرش هلا السعيد انستجرام مقطع فيديو سواق أوبر

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