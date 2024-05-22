كاتب صحفى: ثبات مصر كان العائق أمام أى مخطط للاحتلال (فيديو)

قال أحمد أيوب، الكاتب الصحفي، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بتشويه صورة مصر بوسائل الإعلام الخاصة بها، مؤكدًا أن هذا الأمر بات معتادًا من الجانب الإسرائيلي منذ بداية حربها على قطاع غزة.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ثابت منذ اللحظة الأولى، وهو ما سبب مشكلة للإسرائيليين.

وأوضح أنه كان حائط صد أمام مخططات دولة الاحتلال، لذلك تلجأ لكثير من الأكاذيب في محاولة لتشويه الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.