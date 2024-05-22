الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى يؤكد عزم مصر على الاستمرار فى دعم مؤسسات العمل العربى المشترك

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، منها دعم القطاع الخاص في البنية التحتية بنسبة تصل إلى 65%.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد اجتماعات الهيئات المالية العربية هذا العام تأتي فى وقت صعب تمر به المنطقة، مؤكدًا عزم مصر على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات الشعوب العربية.

 

وأشاد مدبولي، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئات المالية العربية لعام 2024 نيابة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدعم الهيئات المالية العربية لمصر.

 

ودعا رئيس الوزراء الدول المتقدمة لتقديم الدعم اللازم للدول النامية لمواجهة التحديات الراهنة.

رئيس الوزراء العمل العربي المشترك انعقاد اجتماعات الهيئات المالية العربية الإجراءات الاقتصادية

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