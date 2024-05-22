مدبولى يؤكد عزم مصر على الاستمرار فى دعم مؤسسات العمل العربى المشترك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، منها دعم القطاع الخاص في البنية التحتية بنسبة تصل إلى 65%.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد اجتماعات الهيئات المالية العربية هذا العام تأتي فى وقت صعب تمر به المنطقة، مؤكدًا عزم مصر على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك بما يلبي تطلعات الشعوب العربية.

وأشاد مدبولي، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئات المالية العربية لعام 2024 نيابة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدعم الهيئات المالية العربية لمصر.

ودعا رئيس الوزراء الدول المتقدمة لتقديم الدعم اللازم للدول النامية لمواجهة التحديات الراهنة.