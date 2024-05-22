الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: مصر تقف حائط صد أمام مخططات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين (فيديو)

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن  مصر منذ بداية الحرب على غزة تتحرك في كل المسارات الدبلوماسية والسياسية بشكل كبير، وحتى قبل "7 أكتوبر"، موضحة أنها تقف حائط صد أمام كل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تبذل الكثير من الجهد، لتأكيد فكرة الحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية، من خلال مبدأ حل الدولتين، مشيرة إلى أنه مع العمليات العسكرية غير المحسوبة من الجانب الإسرائيلي، وقفت مصر بكل قوة أمام فكرة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، سواء أمام المنصات الدولية حول مناقشة أمور المدنيين في مناطق النزاع، وكذلك بتحركات وزير الخارجية المصري من خلال لقاءاته واتصالاته.

 مصر وقفت بكل قوة أمام فكرة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين

وأشارت الباحثة،  إلى أن مصر تقف أمام التهديدات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل أمام المعابر الرئيسية، إذ يهدد هذا الأمر دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.

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