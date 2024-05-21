الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحركات مصرية لوقف إطلاق النار بغـزة (فيديو)

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، على شاشتها، التحركات المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة، والجهود المستمرة في دعم القضية الفلسطينية من خلال التغطية الإخبارية. 

وشملت الجهود المصرية جميع جوانب الملف الفلسطيني، وأظهر الرفض الواضح لأي مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية، كما وضعت مصر خارطة طريق لحل جذور الصراع العربي الإسرائيلي. 

وقدمت مصر حوالي 87% من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة.

الدعم المصري للفلسطينيين

ويستمر الدعم المصري للفلسطينيين، حيث أعلنت مصر عزمها التدخل لدعم الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ويأتي الدعم المصري في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، كما أكدت أن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

 

 

 

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