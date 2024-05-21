الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: المشروعات القومية ساعدت على جذب الاستثمار

المشروعات القومية
المشروعات القومية

قال بلال الدوي، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية منذ يونيو عام 2014، تبذل جهودًا كبير في شقين، الأول هو  مكافحة الإرهاب وعودة مصر سالمة بعيدًا عن الفوضى، والشق الآخر هو بناء الدولة من جديد، والسير بخطى سريعة للحاق بعجلة التقدم والنمو.

المشروعات القومية حققت بنية أساسية مطلوبة

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات القومية حققت بنية أساسية مطلوبة،  وبالتالي قامت الدولة بمزيج من المشروعات وتكلفت أموال كبيرة.

وأكد الكاتب الصحفي،  أن المشروعات القومية ساعدت على جذب الاستثمار، وعلى الحكومة حينها أن تساعد على زيادة عن هذه المشروعات بقوانين جديدة، وتقديم حوافز استثمارية جديدة ودعم حكومي واضح للمستثمر.

كاتب صحفي جذب الاستثمار المشروعات القومية حوافز استثمارية بنية أساسية

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