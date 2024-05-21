"القاهرة الإخبارية": استشهاد طبيب ومعلم وطالب إثر استهداف محيط مستشفى جنين

أعلن وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، عن استشهاد أخصائي الجراحة في مستشفى جنين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في أحد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

اقتحام الجيش الإسرائيلى مدينة جنين ومخيمها

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله قد أفادت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين بجروح بينها إصابات خطيرة، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.