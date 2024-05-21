الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرملين: نراقب الوضع المحيط بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

الكرملين
الكرملين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن الكرملين، أنه يراقب الوضع المحيط بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وخصوصا رد الفعل الأمريكي.

وقال الكرملين، إن من الغريب أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

الكرملين نتنياهو القاهرة الإخبارية المحكمة الجنائية الدولية العقوبات

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