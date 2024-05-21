الكرملين: نراقب الوضع المحيط بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن الكرملين، أنه يراقب الوضع المحيط بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وخصوصا رد الفعل الأمريكي.

وقال الكرملين، إن من الغريب أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.