كاتب صحفى: مصر تمكنت من حشد رأى عام دولى ساهم بفضح الممارسات الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن زيارة العديد من مسئولي الجمعيات الأممية وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، والعديد من الهيئات الدولية إلى معبر رفح، ومشاهدة المصابين والجرحى وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية، كشفت وفضحت الرواية الإسرائيلية، وأن مصر بذلت الجهد الأكبر.

وأضاف عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمكنت من حشد رأي عام دولي كبير ساهم في فضح الرواية الإسرائيلية، وهو ما يمكن إسرائيل من شن حملات إعلامية ودبلوماسية شعواء ضد الدولة المصرية مصر، موضحًا أن مصر انحازت إلى ضميرها الإنساني، وإخلاصها للشعب الفلسطيني.

إسرائيل دائمًا تتعمد الكذب والتحريف في محاولة لتشويه موقف مصر

وأضاف عماد الدين حسين أن هذه الكذبة ليست الأولى التى تطلقها إسرائيل، وهى لن تكون الأخيرة، إسرائيل دائمًا تتعمد الكذب والتحريف والتشويه، منذ نشأتها وذرعها عنوة فى المنطقة منذ 48، أثناء النكبة.

وأشار إلى أن من يتابع الصحافة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلى وتصريحات المسئولين سوف يلحظ نمط الكذب فى هذه التصريحات، وأكد أن: إسرائيل تكذب أيضًا على شعبها خاصة فيما يتعلق بالتطورات والأحداث بدءًا من 7 أكتوبر وحتى الآن، وما قالته لعبة مكررة ومنتشرة، وحسنًا ما فعلت مصر وردت بطريقة سريعة وواضحة وحازمة.