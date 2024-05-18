السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"إكسترا نيوز": العمليات العسكرية برفح الفلسطينية لم تتوقف.. والمساعدات تصل لقطاع غزة بحرًا

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

رصد عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر رفح من الجانب المصري، آخر التطورات بمحيط المعبر، قائلًا: كل التطورات التي تأتي تكون من الجانب الآخر من معبر رفح البري أي من قطاع غزة، حيث العمليات العسكرية لم تتوقف على مدار الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، والعمليات العسكرية من الجانبين أي من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، حيث تمثل عائقًا أمام دخول المساعدات ودون عبور المصابين والجرحى من الجانب الآخر، وهو ما يمثل كارثة إنسانية وهناك تحذيرات من المنظمات الدولية تجاه استمرار الوضع بهذا الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

الجانب المصري من معبر رفح

وأشار إلى وصول عدد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بحرًا عبر الممر البحري الذي تم إنشاؤه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بحسب تصريحات حماس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فإن هذه المساعدات التي تصل عبر الرصيف البحري لا تمثل أي شيء على الإطلاق في مقابل ما تقدمه المعابر البرية مع مصر من حجم المساعدات وسهولة الوصول.

مراسل اكسترا نيوز قطاع غزة المساعدات الإنسانية لعمليات العسكرية معبر رفح

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