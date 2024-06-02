الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير السياحة: إلغاء التعامل مع الشركات غير الخاضعة لرقابة الوزارة بنهاية يوليو

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه بنهاية شهر يوليو المقبل سيكون لدى الوزارة استراتجية جديدة ستعلن لدى الشركاء بالخارج من منظمى الرحلات السياحية وبالمنافذ المختلفة، حيث سيتم وضع إعلانات تقول “تعامل فقط مع الشركات السياحية التى لديها لوجو بأنها تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار”، وسيكون هذا اللوجو على منشورات الشركات والموقع الإلكترونى الخاص بها وكافة التعاملات التى تقوم بها الشركة.

وأضاف عيسى، فى تصريحات له، أن هذا اللوجو سيكون به باركود يستطيع السائح الدخول إليه وكتابة شكواه فى حاله وجود أى التزام فى البرنامج السياحى، موضحا أن هناك قانونا يتم الإعداد له لمحاربة الكيانات غير المرخصة التى تعمل فى المجال السياحى وتغليظ العقوبة عليهم.

%2 نموا بالحركة السياحية الوافدة لمصر 

وأشار عيسى إلى أننا نسعى إلى تحقيق نصيب مصر من حركة السياحة العالمية إلى 1.5 % كما كانت حصتنا فى عام 2010، مشيرا إلى أن السائح الألمانى هو السائح الأول فى مصر حاليا، وخلال الأربع أشهر الأولى من العام الجارى قاربنا نفس الأرقام التى حققت عام 2010، وأعلى من الأرقام التى حققناها خلال العام الماضى بنسبة نمو تصل إلى 2%، بالإضافة إلى تحقيق عائدات دولارية.

وأوضح عيسى أن إيرادات الشركات السياحية خلال الأربع أشهر من العام الجارى وصلت إلى 4.3 مليار دولار، موضحا أن العامل الأساسى لزيادة أعدادنا إلى 30 مليون سائح بحلول 2030 هو زيادة الغرف السياحية وزيادة مقاعد الطيران، فلدينا فى الأقصر وأسوان 7 آلاف غرفة فندقية فقط، و30 ألف غرفة فندقية فى القاهرة.

إنهاء كافة الأعمال بالمتحف المصرى الكبير خلال 6 أسابيع  

وأضاف عيسى أن الفترة الماضية كنا نحرص على انتهاء كافة الأعمال داخل المتحف المصرى الكبير، لافتًا إلى أنه خلال من 5 إلى 6 أسابيع مقبلة نكون قد انتهينا من كافة الأعمال بالمتحف.

وزارة السياحة والآثار رقابة منظمي الرحلات السياحية باركود البرنامج السياحى الكيانات الغير مرخصة

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