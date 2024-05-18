السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

باحث: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا يمنحها ثقلا سياسيًا وقانونيا

محمد فوزي
محمد فوزي

كشف محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن دلالات انضمام مصر للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يحمل في طياته بعض التداعيات أو الآثار المهمة، سواء على المستوى القانوني والمستوى السياسي، مشددًا على أن انضمام مصر يعزز من ثقل هذه الدعوى أمام المحكمة، وإحداث مزيد من الضغوط الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل.

انضمام مصر يعزز من ثقل هذه الدعوى أمام المحكمة

وأضاف فوزي، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الجهود الخاصة بدعم الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إطار دور مصر للحفاظ على أمنها القومي، في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

باحث سياسيا وقانونيا جنوب أفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية

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