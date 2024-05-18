حزب الريادة: المصريون أيدوا الرئيس السيسى فى كل قراراته الداعمة للقضية الفلسطينية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية منذ النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948 كانت الداعم الأول للشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أننا نشهد لأول مرة حربا تُذاع على الهواء مباشرة وكأنها مسلسل أو فيلم.

وأوضح حسنين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري يتابع هذه الحرب على الهواء والجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر لحل الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع شرطا على الجانب الأمريكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أجل إخراج رعاياها، لافتا إلى أن الشعب المصري أيد رئيسه في كل القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.

الدولة المصرية منذ النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948

وأشار رئيس حزب الريادةـ إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية لمصر، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية على مستوى مؤسساتها المختلفة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتخطى الـ85% من مساعدات العالم، موضحًا أن أحداث ما بعد 7 من أكتوبر دخلت كل بيت مصري من خلال شاشة التلفزة خاصة قنوات المتحدة التي تجعل المواطن متعايشا مع جهود الدولة المصرية من أجل قضية الشعب الفلسطيني.