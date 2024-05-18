السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الريادة: المصريون أيدوا الرئيس السيسى فى كل قراراته الداعمة للقضية الفلسطينية

كمال حسنين
كمال حسنين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الدولة المصرية منذ النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948 كانت الداعم الأول للشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أننا نشهد لأول مرة حربا تُذاع على الهواء مباشرة وكأنها مسلسل أو فيلم.

وأوضح حسنين، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري يتابع هذه الحرب على الهواء والجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر لحل الأزمة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع شرطا على الجانب الأمريكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أجل إخراج رعاياها، لافتا إلى أن الشعب المصري أيد رئيسه في كل القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.

الدولة المصرية منذ النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948 

وأشار رئيس حزب الريادةـ إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية لمصر، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية على مستوى مؤسساتها المختلفة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتخطى الـ85% من مساعدات العالم، موضحًا أن أحداث ما بعد 7 من أكتوبر دخلت كل بيت مصري من خلال شاشة التلفزة خاصة قنوات المتحدة التي تجعل المواطن متعايشا مع جهود الدولة المصرية من أجل قضية الشعب الفلسطيني.

حزب الريادة القضية الفلسطينية نكبة 1948 قطاع غزة المساعدات الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

كيف ستصبح القاهرة بعد تطوير معالمها التاريخية؟.. أستاذ التخطيط العمرانى يوضح (فيديو)

"الأعلى للشئون الإسلامية": نشهد أكبر ترميمات لمساجد آل البيت فى تاريخ مصر بعهد الرئيس السيسى

رئيس الوزراء: القطاع الخاص أحد أعمدة النمو والتطوير وتشجيعه أحد بنود الإصلاحات الهيكلية

مدبولى يكشف عن طرح المزيد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص

"إكسترا نيوز" تعرض فيلمًا تسجيليًا عن مسجد وضريح السيدة زينب

سلطان طائفة البهرة: السيدة زينب فى قلوب كل مسلمى العالم

خلال افتتاح مسجد السيدة زينب.. سلطان طائفة البهرة يتقدم بالشكر للرئيس السيسى

اشتباكات مسلحة على الجانب الفلسطينى.."إكسترا نيوز" ترصد الوضع من أمام معبر رفح

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بمحكمة العدل

أسعار الأضاحى اليوم 18 مايو 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى

الأهلى فى ضيافة الترجى الليلة لانتزاع لقبه الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا

عاجل|لو بتفكر تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024

تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان بالمنوفية

على شفا حرب.. الشهداء الناجون في الوطن العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا