السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: الإعلام الإسرائيلى دائمًا يروج أكاذيب عن مصر لإحداث بلبلة

جريدة الدستور

أبرز علي السيد، الكاتب الصحفي، الجهود التي قامت بها مصر؛ من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة وفي فلسطين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الإعلام الإسرائيلي دائما يروج أكاذيب عن مصر لإحداث بلبلة.

وأضاف أن مصر حقيقة منذ بدأت هذه الأزمة وتقف موقفا قويا جدا وواضحا، منذ اللحظة الأولى، ومصر فهمت جيدا إلى أين يذهب المخطط الذي كان يستهدف تهجير سكان غزة.

وأشار إلى أنه واضح من مخطط الإجرام الذي تمت ممارسته في غزة بضرب الشمال ثم الوسط ثم الجنوب وتهجير الناس من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب كان الهدف الرئيسي والأساسي هو التهجير وهذا مخطط مصر انتبهت له منذ ساعة الأولى لبدء هذه الحرب ووقفت موقفا قويا ضد تصفيط القضية الفلسطينية.

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