الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. تفوق ساحق لحزب الحرية المتشدد فى انتخابات البرلمان الأوروبى بالنمسا

البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي التي جرت في النمسا أمس الأحد، تفوقًا ساحقًا لحزب الحرية اليميني المتشدد.

ووصفت وسائل الإعلام النمساوية النتائج الأولية بأنها زلزال سياسي غير متوقع في تاريخ الانتخابات في النمسا.

وأوضحت أن حزب الحرية ربما احتل المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي، وهو يتجه بالفعل إلى تحقيق فوزًا ساحقًا في الانتخابات.

ويشتهر حزب الحرية اليميني بمواقف عدائية ضد الأجانب وضد الهجرة غير الشرعية، كما أنه منحاز إلى روسيا في الحرب الراهنة في أوكرانيا، وقد بنى دعايته في الانتخابات على وصف الاتحاد الأوروبي بالجنون.

وبحسب المؤشرات الأولية، يتنافس على المركز الثاني حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي والحزب الاشتراكي الاجتماعي.

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عاجل.. تفوق ساحق لحزب الحرية المتشدد فى انتخابات البرلمان الأوروبى بالنمسا

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