الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ دراسات بيئية: قسوة تغيرات المناخ تهدد الأمن المائي والغذائي

تغيرات المناخ
تغيرات المناخ

كشف عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أن التغيرات المناخية تهب علينا من جميع الجوانب خاصة هذا العام مع ظاهرة "النينيو" والتي فيها ترتفع درجات الحرارة في عدة مناطق من العالم، لافتًا إلى أننا شاهدنا هذا العام درجات حرارة غير مسبوقة في مناطق عديدة إضافة إلى سيول في مناطق وجفاف في مناطق أخرى.

 درجات الحرارة المرتفعة تهدد العالم خاصة الأمن المائي والغذائي

وأضاف الخبير البيئي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خلال شهرين نأمل أن  تتضاءل هذه الظاهرة التي تأتي كل 7 سنوات متزامنًا معها تغير المناخ، لافتا أن درجات الحرارة المرتفعة تهدد العالم خاصة الأمن المائي والغذائي.

وأوضح الخبير البيئي، أن الأمن الغذائي مرتبط بالأمن المائي، والقارة الأوروبية تعاني معاناة شديدة لأن صيف عام 2023 كان أحر صيف على القارة الأوروبية، وبالتالي تأثرت كثير من المحاصيل بدرجات الحرارة، لأن كل محصول له درجات حرارة ينموا فيها وإذا ما تغيرت، تؤثر على مبادرات النمو وبالتالي تقل الإنتاجية، وهذا ما رأيناه في محصول البطاطس والقمح والزيتون وغيرها من المحاصيل.

 

أستاذ الدراسات البيئية الأمن المائي والغذائي تغيرات المناخ صيف عام 2023 الخبير البيئي ظاهرة النينيو

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