عباس أبو الحسن يتصدر التريند لهذا السبب

تصدر الفنان عباس أبو الحسن، ترند موقع البحث عقب خضوعه للتحقيق بسبب حادث دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

ومن جانبه، يتلقى الفنان عباس أبو الحسن العلاج في أحد المستشفيات، بعد حادث السير الذي نتج عنه صدم أبو الحسن سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحفظت على الفنان.

وتم الإفراج عنه بكفالة مالية، بعد خضوعه للتحقيق وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهس سيدتين بأحد طرق مدينة الشيخ زايد.