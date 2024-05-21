لافروف: إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان بكل الطرق الالتفاف على إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان بكل الطرق الالتفاف على مسألة إقامة دولة فلسطينية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار حرب الإبادة

وفي سياق متصل، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في رفح وغزة ونابلس وجنين وسقوط عديد من الشهداء والجرحى.

وأكدت علي أن الدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه يدفعان إلى ارتكاب مزيد من الجرائم.