"القاهرة الإخبارية": النرويج تستعد للاعتراف بفلسطين واعتقال نتنياهو حال زياتها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء النرويج سيعلن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، لأنه يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام .

وأضاف: نوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي لاستئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخمًا جديدًا.

كما أعلنت النرويج عن استعدادها لاعتقال نتنياهو حال زارها مع صدور مذكرة محكمة العدل الدولية.

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.